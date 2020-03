J Balvin lançou esta sexta-feira, dia 20 de março, o seu quarto álbum, "Colores". O novo disco sucede a "Vibras" (2018) e marca o regresso do músico às raízes.

Para o álbum, o artista convidou apenas dois colaboradores - Mr. Eazi e o produtor habitual Sky Rompiendo - "para mostrar as sonoridades e ritmos contagiantes que o tornaram num dos artistas mais reconhecidos a nível mundial", explica a Universal Music.

"O álbum é lançado poucos dias depois de J Balvin fazer história ao se tornar no artista urbano com maior número de temas na primeira posição na lista Latin Airplay depois de "Blanco" ter atingido o primeiro lugar do top esta semana", acrescenta a editora em comunicado.