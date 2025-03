Feid estreia-se esta terça-feira, dia 18 de março, no Coliseu do Porto. Na quinta-feira, 20, o artista colombiano promete fazer a festa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Conhecido por temas como "Luna", "Perro Negro", "Brickell" ou "Sorry 4 That Much", arrancou a digressão "Europe Fastest" em Estocolmo, Suécia, no dia 3 de março, no Annexet, e vai passar por Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Suíça, Portugal, Áustria e Itália, antes de terminar em Londres, Reino Unido, no Eventim Apollo, a 31 de março.

"Feid é uma força imparável. Com mais de 17,6 mil milhões de streams e atingindo a sexta posição de artista global apenas no Spotify, a sua música ressoa com públicos em todo o mundo", frisa a Live Nation em comunicado.

De acordo com o alinhamento do concerto em Estocolmo, no Porto e Lisboa, Feid deverá arrancar a festa latina com "ALAKRAN", "PPCP" e "Chimbita". Temas como "PERRO NEGRO" (Bad Bunny), "FERXXO 30", "Mojando asientos" (Maluma), "Se me olvida", "Le Pido a DIOS", "Normal", "CHORRITO PA LAS ANIMAS" e "LUNA" também não vão ficar de fora.

ALINHAMENTO: