Zen, Scúru Fitchádu e The Dirty Coal Train são três dos nomes da música portuguesa que se apresentam no dia 25 no Maus Hábitos, no Porto, para a sétima edição de O Salgado faz Anos … FEST!.

O evento é uma festa de aniversário do programador do Maus Hábitos, Luís Salgado, transformada em festival de música, focada nos sons nacionais e que aconteceu pela primeira vez em 2014. De acordo com a organização, serão nove horas de música espalhadas por quatro palcos-sala, "num alinhamento que dá destaque à produção nacional". Estão ainda confirmadas atuações de nomes como Fugly, O Gringo Sou EU, Bed Legs e Venga Venga.