Em entrevista a NBC News, a manifestante Andrea Suárez disse que as pessoas que participaram no protesto queriam mostrar o seu apoio a todas as vítimas de violência sexual.

Criada no final de novembro de 2019 por quatro mulheres na cidade chilena de Valparaíso, a performance rapidamente se disseminou nas redes sociais e já foi cantada nas ruas de Londres, Bogotá, Buenos Aires e na Cidade do México, desafiando a cultura machista.

Desde outubro de 2017, quando o jornal americano The New York Times revelou várias acusações contra Harvey Weinstein, cerca de 90 mulheres, entre elas as atrizes Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, denunciaram o ex-produtor por assédio, agressão sexual ou violação.

Em Nova Iorque, Weinstein responde por agressões contra apenas duas mulheres: uma alegada violação ocorrida em 2013, e um alegado abuso sexual em 2006. Os outros casos já prescreveram.

Se condenado, o acusado enfrenta uma sentença máxima de prisão perpétua.

O julgamento, que começou na última segunda-feira, deve durar cerca de dois meses. O procedimento ainda está na fase de seleção do júri, e dezenas de mulheres já foram desconsideradas porque admitiram não poder ser imparciais ao decidir um veredito sobre o ex-produtor.