“Manifesto o meu pesar pelo falecimento do ator e encenador Juvenal Garcês”, lê-se numa mensagem assinada por Marcelo Rebelo de Sousa, partilhada no site oficial da Presidência da República Portuguesa.

O ator e encenador Juvenal Garcês morreu hoje, aos 59 anos, na ilha da Madeira, disse à agência Lusa fonte da família. Segundo a mesma fonte, não são conhecidas as causas da morte.

Juvenal Garcês vivia atualmente na Ribeira Brava, onde nasceu a 31 de maio de 1961. O ator e encenador estreou-se no Grupo Experimental de Teatro do Funchal em 1977, numa encenação do "Auto da Barca do Inferno".

Segundo o Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, na década de 1980, já em Lisboa, Juvenal Garcês trabalhou com a Casa da Comédia e em 1990 fundou, com Mário Viegas, a Companhia Teatral do Chiado, na qual trabalhou nos anos seguintes.