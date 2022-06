"Ocupação", o álbum de estreia de Fado Bicha, recentemente editado nas plataformas digitais, vai ser apresentado no Musicbox Lisboa, a 15 de junho, a partir das 20h30.

"Haverá atuações, carinhos, discos pedidos: do fado tradicional à eletrónica sombria. Convidades surpresa-no-momento e outres que vamos revelando nos próximos dias, palavras de ordem, gritaria, poesia-potência e putarias várias", avança a dupla de João Caçador (composição e instrumentos) e Lila Fadista (voz e letras) nas redes sociais.

"OCUPAMOS os nossos corpos, em dança feita de luto e de luta. Acolhemos e celebramos todas as identidades, expressões e desejos: em especial, as pessoas racializadas e migrantes", acrescenta.

O disco faz uma denúncia do silenciamento das pessoas LGBTI e de uma sexualidade marginal que até há 40 anos era crime. Nas suas canções, o projeto propõe "uma nova forma de existir que rompe com o cânone", assinalou o duo em entrevista à Lusa.

João Caçador apontou como há "um ato quase de sobrevivência" em todas as pessoas LGBTI (Lésbicas, Gay, Bissexuais, Trans e Intersexuais) que crescem em Portugal, onde quase nada nem ninguém está preparado para as receber, desde as famílias, ao sistema de saúde, educação ou a cultura em geral.

"O álbum chama-se ‘Ocupação’ e simboliza muito bem esse processo não só de ocupar um espaço que não existia, sentar, puxar uma cadeira que não estava lá e sentarmo-nos à mesa, ocupar um património com os nossos corpos", explicou Lila Fadista.

Os bilhetes para o concerto no Musicbox Lisboa já se encontram à venda, ao preço de 12 euros.