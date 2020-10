Nas últimas semanas, os rumores sobre o regresso de Nelly Furtado à música têm dado que falar nas redes sociais. A confirmação dos boatos chegou na passada terça-feira, dia 13 de outubro - na sua nova conta no Tik Tok, a artista partilhou um vídeo onde revela que está de volta a estúdio.

Já esta segunda-feira, dia 19, nas redes sociais a artista anunciou que irá lançar uma reedição álbum "Whoa, Nelly", lançado a 24 de outubro de 2000. "20 anos! Como é que isto aconteceu? Estão tão animada. Obrigada por todo o amor durante estes anos", escreveu Nelly Furtado no Twitter.

"Whoa, Nelly - Digital Expanded Edition (20 Year Anniversary)" será disponibilizado na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro, nos serviços de streaming.

"Olá, Portugal. O disco chama-se 'Whoa, Nelly'", diz ainda a cantora no vídeo, gravado em 2000, que acompanha o anúncio do lançamento.

Este mês, Nelly Furtado celebra 20 anos de carreira - a artista lançou o seu primeiro álbum, "Whoa, Nelly!", a 24 de outubro de 2000. I'm Like a Bird", "Turn Off the Light", "On The Radio" e "Hey Man" foram alguns dos singles do disco.