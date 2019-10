Depois de esgotarem o concerto do dia 31 de outubro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, os Ornatos Violeta anunciaram um espetáculo extra para o feriado de 1 de novembro. A banda vai ainda atuar em Lisboa, no Campo Pequeno, no dia 6 de dezembro.

Os concertos fazem parte da digressão de comemoração do 20º aniversário do álbum "O Monstro Precisa de Amigos".

Os preços dos bilhetes para o segundo concerto na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, variam entre os 25 e os 35 euros.

Todos os espetáculos são em formato 360º, com o palco montado a meio da arena.