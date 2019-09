De acordo com a instituição, a outra obra em estreia, "Babylon-Suite", “é a versão de concerto de uma ópera que evoca a diversidade e a confusão da cidade bíblica, mas também da sociedade multicultural em que vivemos hoje”.

A 1 de outubro, o Dia Mundial da Música é assinalado pelo Serviço Educativo, logo a partir das 10:00, na praça da Casa da Música, e, durante o resto do dia, noutros locais da cidade: estação de metro da Casa da Música (15:00), Mercado Temporário do Bolhão (16:00) e Auditório do Conservatório de Música do Porto (19:00).

A inspiração para este dia foi "In C", obra composta por Terry Riley há 65 anos, e “reconhecida como uma das mais importantes do movimento minimalista”.

Entre as suas particularidades, está “o facto de ter sido escrita sem instrumentação e duração definidas, permitindo que a cada interpretação corresponda uma obra nova”, refere a instituição.

A 13 de outubro, começa o Outono em Jazz, que conta com The Art Ensemble of Chicago, no dia 15, formação que este ano assinala os 50 anos de vida, continuando a acolher gerações de músicos pioneiros do jazz de vanguarda, sempre com os seus fundadores como referência -- de Lester Bowie e Joseph Jarman aos sobreviventes Roscoe Mitchell e Famoudou Don Moye --, sem esquecer outros músicos como Anthony Braxton, Henry Threadgill ou Wadada Leo Smith, que desenharam vias da música improvisada, através da sua estrutura.

"We Are On The Edge: A 50th Anniversary Celebration" foi o álbum lançado este ano pelo ensemble, que conta com quase duas dezenas de músicos, como Nicole Mitchell, Christina Wheeler, Jean Cook, Tomeka Reid, Silvia Bolognesi, Junius Paul e Dudù Kouaté, sem esquecer os históricos Roscoe Mitchell e Famoudou.

O Outono em Jazz abre com Theo Croker Star People Nation e Kevin Hays & Lionel Loueke, seguindo-se então, dois dias depois, a 15 de outubro, o concerto de The Art Ensemble of Chicago e o quarteto do saxofonista turco Ilhan ErsaHin com as suas "Istanbul Sessions".

The Art Ensemble of Chicago deverá apresentar-se no Porto com Roscoe Mitchell (saxofones e flauta), Don Moye (bateria e percussão), Hugh Ragin (trompete), Tomeka Reid (violoncelo), Brett Carson (piano), Silvia Bolognesi e Junius Paul (contrabaixo) e Dudu Kouaté (percussão africana).

No dia 30 atuam Manuel de Oliveira e o Quarteto Amado/Mcphee/Kessler/Corsano.

Os concertos do Outono em Jazz têm sempre início às 21:00.

O ciclo À Volta do Barroco inclui sete concertos, a começar, a 02 de novembro, o programa "A Oratória de Mendelssohn" (18:00), que diz respeito à apresentação da oratória "Paulus", para solistas, coro e orquestra do compositor do Romantismo alemão, que resgatou a "Paixão Segundo São Mateus", de Bach, para a modernidade.

Um 10 de novembro, o ciclo inclui "A Arte da Fuga", de Bach, e "Anamorphoses", de Johannes Schöllhorn.

No próximo dia 27 de setembro (21:00), a Orquestra Sinfónica do Porto retoma a integral das Sonfonias de Piotr Ilitch Tchaikovski, com a 4.ª, integradas num programa de variações sobre o universo do compositor russo, de Mozart a Arensky. A direção será do maestro venezuelano Carlos Izcaray, laureado dos concursos de Aspen e Toscanini.