Na semana passada, A Barraca tinha anunciado a estreia da peça para dia 27, e mais duas representações nos dias seguintes, tendo alterado a data da estreia para dia 28, mantendo as récitas nos dois dias consecutivos.

Num local de trabalho “claustrofóbico”, um profissional de “meia-idade e mais maturado” e um jovem que contesta as perspetivas de trabalho do colega veterano, estão na base da trama que “ultrapassa os debates geracionais” e “abre o pano” à reflexão sobre as “fragilidades da sociedade mais capitalista e menos humana, onde todos são substituíveis: o medo do desemprego, os pequenos poderes e as grandes misérias”, escreve o encenador, Adérito Lopes, no texto de apresentação da peça.

Com as três récitas a decorrerem às 19h30 na sala 1 do teatro Cinearte, o espetáculo é interpretado por Sérgio Moras e Vasco Lello, com participação de Samuel Moura.

“Os pintores de canos” regressará ao mesmo palco de 12 de janeiro a 26 de fevereiro, com sessões às quintas e sextas-feiras, às 19h30, aos sábados, às 21h30, e, aos domingos, às 17h00.