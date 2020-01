Osbourne, de 71 anos, disse que estava a tomar "muitos remédios" para minimizar os efeitos da cirurgia e a ação do Parkinson, acrescentando que estava ansioso para entrar em digressão. O "príncipe das trevas" tem espetáculos agendados para a América do Norte em maio.

Osbourne também postou esta terça-feira no Twitter a letra de uma canção que estará no seu próximo álbum, "Don't Forget Me as the Colors Fade".

Em 2019, o artista adiou uma digressão devido à recuperação de "uma lesão sofrida ao lidar com um ataque recente de pneumonia".

"No próximo mês, vai fazer um ano desde que vivi um estado de choque", disse Osbourne.

A doença de Parkinson afeta o sistema nervoso e pode causar tremores, rigidez, movimento lento e dificuldade em falar. Não é mortal, mas não tem cura.

A mulher e empresária do vocalista, Sharon Osbourne, disse que irá à Suíça em abril para procurar mais opções de tratamento.