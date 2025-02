Os fãs dos Black Sabbath compraram na terça-feira os primeiros bilhetes para o concerto único na cidade natal dos gigantes do heavy metal do Reino Unido, onde a formação original vai apresentar-se pela primeira vez em 20 anos e o vocalista Ozzy Osbourne fará a despedida.

Osbourne, que liderou a banda durante o seu principal período, nos anos 1970, e revelou em 2020 que tinha sido diagnosticado com a doença de Parkinson, vai juntar-se a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, na que é a primeira vez que vão estar juntos em duas décadas, para o espetáculo “The Back to the Beginning” (“Regresso ao Princípio”) durante todo o dia em Birmingham, centro da Inglaterra, onde a banda foi formada em 1968.

O espetáculo de 5 de julho no estádio Villa Park, do clube de futebol britânico Aston Vila, também contará com apresentações dos norte-americanos Metallica e Slayer, bem como um pequeno solo de Osbourne.

Está a ser anunciado como a “despedido” para o cantor de 76 anos que também se tornou estrela de 'reality shows'.

Osbourne partilhou uma ligação para a página do evento de pré-venda de terça-feira no Facebook na noite de segunda-feira.

O número limitado de bilhetes esgotou em meia hora, com alguns fãs a queixar-se que o site tinha parado, mas a Ticketmaster disse que "não houve problemas".

Mais eventos de pré-venda acontecerão para grupos especiais, como os detentores de passes para a época no Aston Villa, antes de a maior parte dos 40 mil bilhetes ser colocada à venda na sexta-feira.

“É hora de retribuir ao lugar onde nasci”, disse Osbourne, que interrompeu as atuações em 2023, depois de uma cirurgia à coluna e se tem confrontado com vários problemas de saúde desde 2003, depois de um acidente quase mortal com um quadriciclo, agravados em 2019 depois de ter sofrido uma queda em casa.

"Como sou abençoado por fazê-lo com a ajuda de pessoas que amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham Para Sempre.", disse aquele que ficou conhecido como “O Príncipe das Trevas”.

A história do Sabbath começou em Birmingham em 1968, quando os quatro membros originais da banda procuravam escapar a uma vida de operários fabris.

O seu original e homónimo álbum saiu em 1970 e entrou para o top 10 no Reino Unido, abrindo o caminho a uma série de álbuns de sucesso, incluindo o “Master of Reality”, de 1971, e o “Vol. 4”, um ano depois.

No total, ao longo da sua existência, venderam mais de 75 milhões de álbuns.

A fama de Osbourne atingiu o apogeu no início dos anos 2000, quando participou com a esposa, Sharon Osbourne, e dois dos seus filhos, no 'reality show' da MTV intitulado “The Osbournes.”

A receita do espetáculo de 5 de julho vai ser entregue a instituições de caridade como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital e Acorn Children’s Hospice, que é apoiado pelo Aston Villa.

Os Black Sabbath venderam mais de 75 milhões de álbuns em todo o mundo e são amplamente reconhecidos como um dos pioneiros do heavy metal.

Sharon Osbourne disse à BBC na semana passada que o concerto no Villa Park seria o último.

“Este é o ponto final dele”, terá dito.