Uma visita ao Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, com teatro de encenação da época da rainha consorte de Portugal Maria Pia de Saboia, vai ser realizada no sábado, às 15h30, segundo a programação do monumento.

Maria Pia habitou o Palácio da Ajuda entre 1862 e 1910, e esta visita pretende ser uma viagem ao quotidiano da rainha, do rei Luís I de Bragança, e dos príncipes, incluindo um baile com os convidados da casa real. A visita guiada, de uma hora e meia, dá a conhecer a história das salas, coleções e funções do palácio na primeira pessoa, pela rainha, e em interação com os visitantes.