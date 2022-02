O projeto Parallax surge do desafio lançado por Rodrigo Malvar, do Teatro do Frio – Pesquisa Teatral do Norte, de apresentar uma proposta de projeto para o bairro da Pasteleira, no Porto, integrado na programação do “Cultura em Expansão”, produzido pela Ágora, Porto.

O projeto decorreu de maio a dezembro de 2021, com o envolvimento da comunidade, e o espetáculo gira em torno de Ameia, uma velha interpretada por uma jovem que conta episódios da vida, reclamando o domínio sobre a sua biografia, vivência e intimidade, segundo a apresentação do espetáculo.