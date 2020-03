Paulinho da Viola regressa a Portugal em maio para concertos na Casa da Música, no Porto, e no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, nos dias 27 e 29 de maio respetivamente. O cantor vai apresentar a digressão "50 anos de sucesso", que comemora as cinco décadas do êxito "Foi um rio que passou em minha vida".

"'Foi um rio que passou em minha vida' é um dos grandes sucessos de Paulinho da Viola e da música brasileira. A canção foi lançada na Feira Mensal da MPB da TV Tupi, numa homenagem do artista à sua escola de samba de coração. Desde 1970 e até hoje é sempre cantada antes do início dos desfiles da Portela", lembra a promotora da digressão-

"Estou ansioso para estas apresentações. Ouço dos demais músicos brasileiros há uma grande receptividade por parte do público português. Apesar de já ter algum tempo que não me apresento em Portugal, estive há três anos em Lisboa em passeio com a minha mulher e foram dias muito agradáveis", conta Paulinho da Viola.