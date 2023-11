Segundo um comunicado do gabinete de imprensa do PCP, cada episódio do ‘podcast’, intitulado “Abril conversas mil”, vai contar com a “presença de dois convidados que chegam de lugares muito diversos, num espaço em que as suas experiências de vida podem fluir e confluir livremente”.

“Foram convidadas pessoas de áreas como o cinema, o desporto, a música, a educação, a televisão, entre muitas outras. Pretende-se que, a partir de reflexão conjunta, seja desafiado o pensamento de quem fala e de quem escuta”, lê-se na nota.

A cargo da moderação, ficam os deputados do PCP Alma Rivera e Bruno Dias, assim como o antigo líder parlamentar João Oliveira e a membro do Secretariado do Comité Central do PCP Margarida Botelho.

No ‘podcast’, parte-se do princípio que “os gestos, as memórias e os sonhos partilhados são o mote para a ação e o futuro”, sendo que, em cada episódio, pede-se “aos convidados que partilhem um objeto que simbolize a Revolução de Abril” e que respondam à pergunta “onde estarão no dia 25 de Abril de 2024”.

“O resultado são conversas pessoais e irrepetíveis e, por isso, imperdíveis. Porque os 50 anos do 25 de Abril são uma ocasião primordial para invocar, defender e reforçar o projeto de liberdade e democracia que a Revolução dos Cravos espoletou”, refere-se.

O primeiro episódio - que já está disponível nas redes sociais, YouTube e plataformas de ‘streaming’ - contou com a participação do músico Toy e do ativista Diogo Faro, e foi moderado por Alma Rivera.

Já nos próximos, segundo o partido, serão convidadas personalidades como a modelo e atriz Sofia Aparício, o treinador de futebol Blessing Lumueno ou o músico Moullinex.