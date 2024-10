David Carreira é o convidado do novo episódio do podcast do"Atrás do Palco". Na conversa, a artista fala sobre a digressão "Última Dança", a pausa que vai fazer na carreira e recorda histórias de bastidores, como o encontro com Snoop Dogg ou Justin Timberlake.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

