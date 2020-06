"Porto Legends – The Underground Experience", uma criação do ateliê português OCUBO, reabre na quarta-feira, 10 de junho, às 11h00, nas furnas da Alfândega do Porto. "Indicado para toda a família, o espetáculo, que já foi visto por quase 20 mil pessoas, dá a conhecer 10 lendas que são parte de um património imaterial do Porto e da região Norte de Portugal", lembra a organização.

O espetáculo de vídeo mapping 360º conta com narração de Pedro Abrunhosa (versão portuguesa) e do ator britânico Jeremy Irons (versão inglesa).

Na experiência, "os visitantes ficarão a conhecer histórias da cidade e da região de forma cativante, como a do Cerco do Porto e o seu dragão; a do mistério do tesouro da Serra do Pilar; a de Pedro Cem, o rico e ganancioso comerciante portuense que perdeu 100 navios numa tempestade e se tornou Pedro Sem; ou a do fantasma da última freira da estação de São Bento".