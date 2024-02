Para comemorar os 20 anos do Rock in Rio Lisboa, o Palco Mundo vai receber o cantor norte-americano Ne-Yo, que atua pela primeira vez no festival, no dia 23 de junho. A edição de 2023 vai contar ainda com um espetáculo de video mapping piromusical, nos quatro dias, "que vai aguçar todos os sentidos do público, numa experiência única de espetáculo ao vivo em Portugal".

O norte-americano tem dado também nas vistas enquanto empresário, defensor de causas humanitárias e ator, com participações em séries e filmes como “Dance Monsters”, da Netflix, “Empire” e “Step Up: High Water”.

Ne-Yo é também compositor de vários hits. Temas como “Unfaithful”, "Russian Roulette" e "Take a Bow", que escreveu para Rhianna, e "Irreplaceable", para Beyoncé, foram compostos pelo artista que já trabalhou também com Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood e Céline Dion.

Vencedor de três Grammys e estrela da música R&B, Ne-Yo soma mais de 23 mil milhões de 'streams' nos serviços de streaming. O single de estreia, "So Sick", editado em 2005, atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e foi certificado com quatro discos de Platina. Desde então, o artista tem vindo a colecionar êxitos, como "Sexy Love", "Closer", "Because of You", "Miss Independent" e "Push Back" [feat Bebe Rexha e Stefflon Don]".

"É num Palco Mundo aumentado em 100m2 de cenografia e com o acrescento de dois grandes leds de 8x6metros, para complemento da cenografia, que o espetáculo imersivo de vídeo mapping comemorativo dos 20 anos do Rock in Rio em Portugal vai ser projectado, para contar a história das edições passadas e do futuro do festival com uma envolvência tão vívida, que vai colocar o público dentro do espetáculo", resume a organização.

Para se conseguir o resultado pretendido, o festival conta com o atelier artístico nacional OCUBO, sob a direção criativa de Nuno Maya, que tem no seu portfolio projetos realizados para 35 países. Através da integração de vários meios técnicos e artísticos, com recurso ao uso de led walls e das placas do palco, que vão tornar-se num elemento animado, dando uso à sua tridimensionalidade, o vídeo mapping vai ser projectado em todo o Palco Mundo, onde vão ser inseridos light beams, bem como na área da clareira do palco, à volta de toda a plateia, de forma a realçar os momentos mais emocionantes e encher o público de cor.

A extensão destes efeitos de luz, assinada pelo Lightning Designer britânico Terry Cook, consultor do Rock in Rio Lisboa desde 2015, e que já trabalhou com artistas como The Rolling Stones, Guns N’ Roses, AC/DC, Elton John, Black Sabbath e Ozzy Osbourne, vai proporcionar uma maior imersão, potenciada ainda por efeitos especiais criados com fog, confettis biodegradáveis e fogo de artifício, preparado por Vítor Machado, do Grupo Luso Pirotecnia, também responsável, por exemplo, pelos espetáculos de fogo de artifício realizados na Ponte 25 de abril, em 2007 e 2009.

"Toda a experiência vai ganhar contornos ainda mais emocionantes criados pela banda sonora composta por um medley de músicas de diferentes estilos, dos artistas mais marcantes do festival, que vai servir de elemento unificador de todo o espetáculo e trazer todas as emoções à flor da pele", sublinha o festival.

A organização explica ainda que é "dentro deste espetáculo sensorial, que em aproximadamente cinco minutos, vai contar-se todos os dias, no intervalo do último concerto do Palco Mundo, a história dos últimos 20 anos do Rock in Rio Lisboa, da perspetiva do público, e com a atualidade portuguesa em pano de fundo".

"Vai ser um momento arrebatador, para mexer com todos os sentidos da plateia e agradecer e celebrar em grande a vitória e alegria que é fazermos 20 anos num país que hoje acolhe o Rock in Rio também como seu”, adianta Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa tem data marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no novo recinto no Parque Tejo Lisboa.