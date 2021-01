De acordo com informação no site, o novo álbum foi gravado no Porto, entre janeiro de 2019 e outubro passado, com produção, execução e interpretação integral pelo próprio músico.

"Peixe Azul" apresenta dez temas, entre os quais "Balzac", "Ainda estamos aqui" e "A incrível história de Gabriela de Jesus".

No registo, que sucede a "Giesta" (2017), Miguel Araújo compôs as canções, assinou a produção, os arranjos, a capa do álbum, e tocou mais de uma dezena de instrumentos, entre os quais guitarra elétrica e acústica, ukelele, baixo, piano, bateria e trompete.

Segundo o músico, em março estará disponível a versão digital de "Peixe Azul" nas plataformas de streaming.