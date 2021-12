A dupla de autores de banda desenhada Filipe Melo e Juan Cavia tem recebido rasgados elogios à sua mais recente colaboração em "A Balada para Sophie"um pouco por todo o mundo . Os dois criaram também "Dog Mendonça e Pizzaboy" e "Sleepwalk", BD que deu origem à curta-metragem realizada por Filipe Melo. Filipe Melo, é claro, é o homem dos sete ofícios: pianista, realizador e autor de BD.

A dupla esteve presente em todas as edições da Comic Con Portugal e este ano voltou à convenção no Parque das Nações, em Lisboa, para falar sobre "A Balada para Sophie", num painel no auditório principal que terminou com Filipe a tocar o tema que criou para o livro ao piano enquanto Juan Cavia o acompanha a desenhar.

Esta quinta-feira, Filipe Melo estará também na Comic Con num painel sobre a sua mais recente curta-metragem "O Lobo Solitário".

A sétima edição da Comic Con Portugal decorre até domingo, dia 12, no Parque das Nações em Lisboa.