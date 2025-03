Há décadas que as manhãs da Rádio Comercial nos dão música. Mas quando lhe damos palco, a música é outra. Sem ter de espreitar para o condutor vizinho e adivinhar se estamos em sintonia, sem ter de rir sozinhos enquanto vasculhamos o frigorífico, basta olhar à nossa volta e partilhar a mesma frequência. Não há onda de rádio que resista a este tsunami. Duas horas de puro prazer. Somos uma família bonita.

Assim, em poucas palavras, poderia resumir-se a noite de 28 de março, numa Super Bock Arena a “rebentar pelas costuras”, no magnífico espetáculo “Porto in the Light”. Mas há mais, muito mais. Afinal, foram duas horas de puro entretenimento, de música, de dança, de gargalhadas e de coreografias. Haverá animação mais genuína?

A equipa maravilha das manhãs da Comercial sabe como alegrar os nossos dias. Mas quando sobe para cima do palco e iluminam a Arena, é uma luz que brilha mais alto. Como se fosse possível tocar o céu e sair como se o mundo não tivesse mudado. Que grandes são os que, sem se agigantar, se tornam únicos.

Sejamos sinceros - podemos ser honestos depois de sete espetáculos no Porto. Não são os seus dotes vocais que fascinam a audiência, nem as suas aptidões para as danças e coreografias que conquistam a plateia. Ou será exatamente por essa ausência que o público se vê ainda mais rendido? Por um espetáculo único e irrepetível, que combina garra, música, humor e dança.

Como um ótimo programa da Comercial, não faltou o episódio de Manuel Cardoso, O Homem que Mordeu o Cão ou o Dejajero. Os ouvintes vestem a pele de espectadores e percebem como a magia acontece todas as manhãs.

Porto in the Light créditos: Paulo Soares

O espetáculo começa no Natal e percorre uma intensa e imensa viagem, por temas que tocam cada um de diferentes formas, por danças e ritmos próprios e pelos braços bem altos, onde a luz pinta o recinto de todas as cores. Não há tempo para vergonhas ou timidez quando a felicidade preenche cada espaço.

Das eternas e sempre bem humoradas músicas de Vasco Palmeirim, ao “apita o comboio” da Campanhã para o mundo, da alavanca “marada” às coreografias do Panda, escalam-se montanhas de emoções e de sensações. E vibra-se, canta-se, dança-se…como se não houvesse amanhã. Ser feliz (agora) é o que mais importa.

Tempo para uma linda homenagem aos GNR, que celebram este ano 45 anos de carreira, com “Dunas”, “Vídeo Maria” e “Pronúncia do Norte”. O público grita a plenos pulmões, não há notas desafinadas ou vozes estridentes, há apenas alegria.

Porto in the Light créditos: Paulo Soares

Quantos espetáculos de música nos conseguem aportar tanto como um “Porto de in the Light”? Ficará a pergunta sem resposta, mas sabemos já que a Comercial ergueu um espetáculo sobre sentimentos, talentos e aptidões que nos deixam com a certeza de que não há felicidade como esta.

Com ou sem luz, o profissionalismo e a entrega da equipa geram, no público, um sentimento de pertença, uma espécie de comunidade, ligada pelas vozes que nos animam as manhãs e pontuadas pelas pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Não é “apenas” espetáculo, é celebração!

A festa continua, com mais um espetáculo esgotado, este sábado, 29 de março, também na Super Bock Arena.