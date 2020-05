Harry Styles anunciou o lançamento do videoclipe de "Watermelon Sugar" e, à hora marcada, milhares de fãs juntaram-se para ver em direto a estreia no Youtube. O lançamento do vídeo tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter, mesmo antes de ser disponibilizado online - em Portugal, a hashtag liderou #WatermelonSugar o ranking da rede social.

"Este vídeo é dedicado ao ato de tocar", frisa o artista britânico na introdução e na legenda que acompanha o vídeo.

"Watermelon Sugar" faz parte do último álbum ("Fine Line") de Harry Styles.

Veja o vídeo:

Devido à pandemia da COVID-19, o concerto de Harry Styles em Portugal foi adiado para 2021. O músico britânico estreia-se na Altice Arena, em Lisboa, a 16 de fevereiro do próximo ano.

"Por razões óbvias, a próxima digressão no Reino Unido e na Europa será remarcada para 2021. Os bilhetes já comprados são válidos para esses concertos", explica o músico na publicação. "Para a tua segurança e dos outros, por favor, isola-te. Estamos juntos", acrescenta.