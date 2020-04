Numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República, a propósito do Dia Mundial do Livro, que hoje se assinala, Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir a editores e livreiros, bibliotecários, professores, dinamizadores culturais e leitores em geral que está atento às suas dificuldades e às medidas do Governo para o setor e que tudo fará para os ajudar.

“Zelarei, na medida dos poderes constitucionais que me são atribuídos, para que os dias do livro se possam reerguer e renovar”, escreveu o chefe de Estado na mensagem oficial.

Começando por assinalar que “um Dia Mundial do Livro com livrarias e bibliotecas fechadas é um dia triste”, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que apesar de os motivos serem conhecidos e necessários, e de se estar já numa fase avançada deste esforço coletivo, o regresso à normalidade poderá “não ser vivido em normalidade”.

O Presidente da República disse também saber que “as livrarias, em particular as pequenas livrarias, bem como algumas editoras, vivem uma situação que, já de si difícil, se agravou com estas longas semanas de portas fechadas”.