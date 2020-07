O projeto :Papercutz vai atuar no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no dia 24 de setembro, com a neozelandesa Shannon Lawn e outros convidados nacionais “surpresa”, anunciou hoje o grupo que lançou este ano o terceiro álbum de originais, intitulado “King Ruiner”.

"Os :PAPERCUTZ iam ter a sua maior digressão de sempre fora de portas mas não querem deixar a oportunidade de este ano apresentar o seu trabalho ao público português, e ficamos muito contentes de saber que o CCB vai continuar a sua programação e produzir o nosso concerto que será o contacto ideal em Lisboa com o nosso mais recente álbum", diz, em comunicado, o músico e líder do projeto, Bruno Miguel. Adicionalmente, os :Papercutz anunciaram também uma edição especial de "King Ruiner", que conta com os portugueses Octa Push, Throes + The Shine, Scúru Fitchádu, Pedro, FARWARMTH, IVVVO e Ondness.