Projota, rapper brasileiro, revelou que sofreu uma depressão e que teve pensamentos suicidas depois de ser criticado por ter gravado um tema com Anitta, em 2014. Segundo o músico, os colegas acusaram-no de se estar a vender ao mercado.

O artista fez as revelações durante um direto no Youtube no passado domingo, dia 24 de maio. "Quando fiz [a canção] ‘Cobertor’, vi um monte de gente a falar… Um monte nada. Dizemos ‘um monte’, mas são tipo seis pessoas. Mas magoa, não é? Seis magoa muito. Seis coisas más acabam por magoar (...), mais do que mil elogios", confessou Projota, contando que recebeu várias críticas.

"O que é vocês sabem da minha essência? (...) Não sabem nada do que eu passei", frisou. "Oiçam a po*** da música e pronto. Não gostaram? Vão para o próximo. Tive uma depressão por causa dessa po***. Pensei em matar-me por causa disso", acrescentou.