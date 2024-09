Chappell Roan é a grande protagonista da nova edição da Rolling Stone. A revista revelou esta terça-feira, dia 10 de setembro, a capa da edição de outubro, e publicou a grande entrevista à artista no seu site - ler aqui.

Na conversa com a publicação norte-americana, a nova estrela pop, conhecida por temas como "Good Luck, Babe!", "Hot To Go" ou "Pink Pony Club", recorda o início da sua carreira, fala sobre o sucesso últimos meses e confessa que já pensou em pôr fim à vida.

Em 2022, a artista entrou para a terapia ambulatorial. "A cantora já tinha tido pensamento suicidas em outros momentos, mas naquela época tinha planeado pela vez como o faria. Felizmente, teve a mente clara o suficiente para perceber que tinha chegado ao fundo do poço", adianta a revista.

"Percebi que não posso viver assim. Não posso viver tão deprimida ou sentir-me tão perdida a ponto de me querer matar. Acabei de me recompor", confessou. "Não teria conseguido lidar com nada disto há menos de um ano", acrescentou.

"Uma parte de mim espera nunca mais ter um sucesso porque, então, assim nunca mais ninguém vai esperar nada de mim", confessou Chappell Roan à Rolling Stone. Mas, ao mesmo tempo, a cantora quer lutar pelo seu projeto na música: "É o meu emprego de sonho. (...) Não sei se voltará a ser assim novamente, o que é um pouco assustador".

"A minha cabeça está tão dispersa, simplesmente não me sinto eu mesma", revelou. "Conheci uma rapariga de quem gosto mesmo, mas não consigo comprometer-me porque sinto que ninguém me percebe. Não quero namorar outro artista porque são doidos", contou Chappell Roan.

Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade.

NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA

112

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24)

808 24 24 24

SOS VOZ AMIGA

213 544 545

912 802 669

963 524 660

sosvozamiga.org

CONVERSA AMIGA

808 237 327

210 027 159

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL

222 030 707

TELEFONE DA AMIZADE

222 080 707

VOZ DE APOIO

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt