Este ano, a 42.ª edição, que decorreu entre 22 e 26 de fevereiro, registou mais de 93 mil visitantes, ultrapassando os números do tempo em pré-pandemia, segundo a organização.

Dedicada ao tema dos povos do Mediterrâneo, o certame contou com 211 galerias de 36 países, incluindo 17 portuguesas.

Na feira, uma iniciativa com dupla natureza, em simultâneo um espaço comercial e um espaço cultural, duas obras da série "September Song", da artista portuguesa Ana Jotta, estiveram entre as aquisições do museu espanhol Centro de Arte Riena Sofia, de Madrid.