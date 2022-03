Pedro Abrunhosa revelou esta sexta-feira, dia 25 de março, a versão ao vivo do tema "Que O Amor Te Salve Nesta Noite Escura", o primeiro single do seu nono disco de originais. Interpretado em conjunto com a fadista Sara Correia, o dueto foi gravado no concerto solidário pelas vítimas da guerra na Ucrânia, "Uma Voz Pela Paz".

Veja aqui o videoclipe.

Em comunicado, o músico revela que escreveu a canção em duas horas e que a guerra na Ucrânia não foi estranha ao processo.

"Ao provocar dor e impotência, à barbárie devemos contrapor a arte. Nunca no nosso tempo a ‘inutilidade’ desta se revelou tão útil. É através dela que, no silêncio, expulsamos a dor que é, simultaneamente, individual e colectiva", começa por frisar o artista.

"A brutal agressão da Ucrânia por Putin tem gerado uma indescritível dor real, palpável, em milhões de seres humanos. A morte é o mote selvagem deste ditador bárbaro. O povo ucraniano e o povo o russo sofrem o que nenhuma geração, nenhum território, jamais pensou vir a testemunhar de novo", sublinha, acrescentando que "a forma que encontrei para me salvar, porque me sinto incapaz para ir agir no terreno, é escrevendo canções".

Em comunicado, Pedro Abrunhosa explica que "Que O Amor Te Salve Desta Noite Escura" não fala da guerra. "Fala da incrível resistência dos cidadãos, dirigentes e militares ucranianos. Fala da esperança que projectam, pelos actos, sobre todos nós. É desta fibra que se forja um País", remata.