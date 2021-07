"Vamos Todos à Vacina" é o mais recente single de Quim Barreiros. Nas suas redes sociais, o cantor português tem promovido a canção e apelado a todos que se vacinem contra a COVID-19.

"Agora mais do que nunca, vamos todos à vacina Queremos os arraiais, as festas e os convívios. Por isso, tudo a levantar a manga e a cantar", escreveu o artista na sua conta no Facebook.

O single "Vamos Todos à Vacina" encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música.

Veja a publicação: