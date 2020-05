Os espetáculos drive-in prometem ser uma das soluções para os próximos tempos. Esta sexta-feira, dia 15 de maio, Noble, músico português conhecido pelo tema "Honey", anunciou o seu "Radio Show ao vivo".

O concerto drive-in do cantor está marcado para o dia 19 de junho no parque de estacionamento do Estúdio 33, em Ansião (distrito de Leiria). O espaço pertence a Luís de Matos, que irá apresentar a 5 de junho um "um espetáculo interativo desenhado para acontecer no parque de estacionamento".

"Nos dias de hoje a palavra 'adaptar' tem muito valor e, por isso, este drive-in que o meu amigo Luís de Matos montou no parque de estacionamento do seu estúdio em Ansião significa muito para nós artistas.

Ele lançou a ideia e eu não pude dizer que não, portanto temos encontro marcado no dia 19 de junho", escreveu Noble na sua conta no Instagram.

