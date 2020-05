Os espetáculos drive-in prometem ser uma das soluções para os próximos tempos. Depois de a Comic Con Portugal ter anunciado sessões de cinema no mesmo formato e de Luís de Matos ter agendado um espetáculo de magia, é a vez do setor da música fazer a primeira aposta.

No próximo dia 23 de maio,Pedro Abrunhosa vai dar um concerto drive-in no parque de estacionamento do Estúdio 33, em Ansião (distrito de Leiria). O espaço pertence a Luís de Matos, que irá apresentar a 5 de junho um "um espetáculo interativo desenhado para acontecer no parque de estacionamento".

Os bilhetes já se encontram à venda por 50 euros por veículo. "O preço do ingresso refere-se a um único veículo, sendo o número de espectadores máximo determinado pelo número máximo de passageiros permitido por lei para cada veículo", pode ler-se no site da Ticketline.

"Ao adquirir o ingresso, o comprador compromete-se a garantir que o seu auto-rádio poderá sintonizar frequências de FM (rádio normal), sendo que o áudio do espectáculo será audível através do equipamento da própria viatura mediante frequência indicada à chegada ao recinto", avisa a promotora.