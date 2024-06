A edição de 20 anos do evento de música e entretenimento vai contar com artistas de várias gerações. No primeiro dia, o Palco Mundo recebe Scorpions, Evanescence, Extreme e um concerto especial dos Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Apresentado como dia para toda a família, 16 de junho vai contar com concertos de Ed Sheeran, Calum Scott, Jão e Fernando Daniel.

No segundo fim de semana, os Jonas Brothers são os cabeças de cartaz do dia 22 de junho - a banda adiou recentemente toda a digressão europeia, mas manteve o concerto em Lisboa. No mesmo dia, o Palco Mundo recebe Macklemore, Ivete Sangalo e Carolina Deslandes.

No quarto e último dia da festa de 20 anos do Rock in Rio Lisboa, Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo e Aitana prometem animar a Cidade do Rock.

Além do Palco Mundo, o Rock in Rio Lisboa conta com um novo palco, o Palco Tejo, que vai receber artistas como Rival Sons, Blind Zero, Lauren Spencer Smith, Iñigo Quintero, Ornatos Violeta, ProfJam ou Mc Cabelinho. O Palco Galp também vai regressar à Cidade do Rock para receber concertos de Europe, Lukas Graham, Jake Bugg, Carolina de Deus, James, Luísa Sonza ou Anselmo Ralph.

O Super Bock Digital Stage também será um das grandes atrações da edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa.

Este ano, o palco vai receber o SAPO Half Time Show, um talk show apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes. "O talk show que é tão bom como o intervalo do Super Bowl. Apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes, o SAPO Halftime Show vai dar ao Super Bock Digital Stage do Rock in Rio um talk show ao vivo durante o festival, no intervalo dos concertos", destaca o Rock in Rio Lisboa.

O programa terá vários convidados como José Cid, Miguel Angelo, Pedro Gonçalves e Tripeirinha, entre outros revelados brevemente, que se juntam para conversas divertidas e interativas sobre música, histórias de bastidores e (quem sabe) segredos nunca antes revelados.

O mais digital do festival vai contar ainda com nomes como “The true influencer” João Blümel; April Ivy; Ana Garcia Martins e David Cristina com o podcast "Não És Tu, Sou Eu"; Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver com o novo "show Pânico": Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca com o set Cebola Mol; Sam The Kid com DJ Big e Sir Scratch e também o projeto Chelas é o sítio, do qual Sam The Kid é mentor; a banda do filme "Mamonas Assassinas – O Legado"; Guilherme Duarte e Vasco Elvas; Insert Coin com João Paulo Sousa e Joel Rodrigues; Ana Arrebentinha; Luana do Bem; ou Dário Guerreiro.

A nova Cidade do Rock

A nova Cidade do Rock promete surpreender com uma "experiência ainda mais incrível para os milhares de fãs que se preparam para viver quatro dias de pura magia".

Comparativamente ao antigo recinto no Parque da Bela Vista, o Parque Tejo Lisboa oferece uma área maior e uma série de melhorias que elevam o conforto do público. Com 30.000m2 a mais de espaço para o público, que proporcionam uma circulação mais fluída e um aumento significativo no número de instalações sanitárias - 150 cabines a mais -, que vão garantir um acesso mais fácil e rápido. A área operacional também teve um crescimento de 40%, oferecendo às equipas mais espaço e recursos para garantir a melhor experiência para o público.

A área de restauração será expandida, com 39 bares disponíveis para o público, mais 17 que a edição anterior, e 234 metros lineares de atendimento de alimentação, em comparação aos 175 metros lineares disponíveis em 2022. Com este aumento, os visitantes vão poder disfrutar de uma oferta gastronómica ainda mais diversificada capaz de atender às diversas necessidades alimentares do público, incluindo opções vegetarianas, vegans e sem glúten.

Tanto o Palco Mundo quanto o Palco Galp também passarão por significativos crescimentos em tamanho e capacidade. O Palco Mundo, conhecido por ser o epicentro das principais atuações do festival, terá a cenografia aumentada de 894m2 para 989,50m2, proporcionando ainda mais espaço para os artistas e para os espetáculos. Já o Palco Galp, que tem dado protagonismo a diversos talentos emergentes, passará de 370m2 para 680m2 de cenografia, além de receber um novo ecrã gigante na lateral, ampliando a experiência visual do público.

"Com um aumento considerável nas plateias de ambos os palcos, os fãs vão poder desfrutar de concertos inesquecíveis com mais conforto e visibilidade. O novo recinto também acomodará um palco novo, enriquecendo ainda mais a diversidade e o dinamismo do festival", adianta o Rock in Rio.

Outras melhorias incluem um aumento na acessibilidade, com 90% do parque acessível para portadores de mobilidade reduzida, e casas de banho adaptadas em todos os pontos sanitários do parque, bem como a instalação de mais 60 bebedouros em comparação ao antigo recinto para garantir a hidratação adequada dos visitantes.

Com uma expansão dos espaços de entretenimento, incluindo uma maior área de circulação em frente à Rock Street.

Como ir até à Cidade do Rock?

A melhor opção para chegar ao Parque Tejo são os transportes públicos, uma vez que as ruas nas imediações do festival estarão com acesso condicionado pela PSP, com circulação exclusiva para moradores, pelo que não haverá estacionamento próximo. "Ou a opção de estacionamento oferecida pelos parques da Telpark (com pré-reserva disponível), situados em pontos como Sete Rios, Roma, Oceanário, Alameda e Campolide, de onde será possível seguir em direção ao festival através da rede de parceiros de transportes públicos", destaca a organização.

Esta operação de âmbito nacional, que vai contar com mais de 60 pessoas, divididas por turnos, alocadas nas ruas e acessos exclusivamente para a orientação do público, é "resultado do esforço coletivo do Rock in Rio e dos dez parceiros de mobilidade, para oferecer diversas opções de deslocação capazes de corresponder às necessidades do público, com inúmeras vantagens".

"No Rock in Rio, temos uma grande preocupação em garantir a segurança e o conforto do público, assim como em minimizar o impacto do evento na vizinhança. A mudança da Cidade do Rock para o Parque Tejo Lisboa permitiu-nos planear e oferecer ao público condições únicas de deslocação que que não eram viáveis na Bela Vista. Outra grande diferença, é que o ordenamento do território nas redondezas do Parque Tejo não permite estacionamento irregular nas ruas, o que faz com que seja ainda mais importante que o público entenda, que para frequentar eventos de grandes públicos, como o Rock in Rio, o carro não é uma opção de todo para chegar ao recinto", frisa Ricardo Acto, COO do Rock in Rio.

#EuVouDeTransportes

Quer venha do Norte, do Centro ou do Sul, o Rock in Rio Lisboa preparou um Plano de Mobilidade para a 10.ª edição do festival, que vai ajudar todos aqueles que queiram chegar ao recinto no Parque Tejo com opções de transportes e horários alargados.

Para oferecer várias opções de deslocação capazes de atender às principais necessidades do público, estão contemplados horários alargados e preços especiais, pontos de partida de e para todo o país, para além de um shuttle especial operado pela CARRIS que ligará a Gare do Oriente até o Parque Tejo e vice-versa. Aos shuttles, juntam-se os serviços já prestados pela CARRIS e pela CARRIS Metropolitana na cidade de Lisboa.

Saiba tudo sobre transportes aqui.