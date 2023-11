O cantor de 35 anos, que tem dois filhos com a estrela Rihanna, e cujo nome de registo é Rakim Mayers, declarou-se inocente neste caso, que remonta a novembro de 2021 por uma agressão com uma arma semiautomática.

Terell Ephron, um dos fundadores do coletivo A$AP, acusa o rapper de ter disparado várias vezes contra ele durante uma discussão nas ruas de Hollywood, tendo ficado levemente ferido numa das mãos.

Numa audiência preliminar na semana passada, Ephron, apelidado de A$AP Relli, explicou que a sua amizade com A$AP Rocky acabou, pois considerava que o rapper se sentia "superior".

Ele critica-o por se ter esquecido dos outros membros fundadores do coletivo musical, criado em Nova York, em 2008, quando estavam no ensino médio, e que lhe abriu as portas para a fama.

Segundo Ephron, a estrela falou com eles de negócios sem nunca ter cumprido a sua palavra, o que alimentou as tensões entre os dois até que a discussão terminou em tiros em frente a um hotel em Hollywood.

A defesa de A$AP Rocky refutou as acusações e assegurou que Ephron também entrou com uma ação civil para tentar obter dinheiro.

Depois dos seus dois álbuns, "Long. Live. A$AP" e "At. Long. Last. A$AP", que o catapultaram para o estrelato, no início da década de 2010, o rapper produziu pouco nos últimos anos.

O artista esteve no centro de uma polémica que provocou tensões diplomáticas entre a Suécia e os Estados Unidos, após uma discussão em 2019 em Estocolmo.

A justiça sueca impôs-lhe uma pena de prisão com direito a sursis e o ex-presidente norte-americano Donald Trump defendeu-o durante sua prisão preventiva, ao acusar Estocolmo de ignorar a sorte dos afro-americanos.