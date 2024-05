"O meu comportamento nesse vídeo é imperdoável”, diz Combs num vídeo publicado no Instagram, no qual o artista conta que procurou ajuda profissional, incluindo terapia e reabilitação, após o caso. "Sinto muito. Estou empenhado em ser um homem melhor todos os dias", acrescentou.

O músico é alvo de ações cíveis que o acusam de ser um predador sexual violento que usava álcool e drogas para subjugar as vítimas.

As imagens de 2016, obtidas e divulgadas pelaCNN, mostram o rapper a bater e a dar pontapés em Casandra Ventura, que, no seu recente processo, disse que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de uma violação em 2018.

No vídeo, Casandra sai de um quarto de hotel, e o rapper, que vestia apenas uma toalha, persegue-a pelo corredor, arrastando-a depois pelo chão.

Casandra processou Combs em novembro passado, um caso que foi resolvido fora dos tribunais, mas que foi seguido de uma série de acusações de agressão sexual contra o artista.

Casandra conheceu Combs quando tinha 19 anos e ele, 37. O rapper a contratou-a para a sua editora e começaram um relacionamento.

No final de março, duas propriedades do artista de música rap Sean Combs, conhecido como ‘Diddy’, foram alvo de buscas em Los Angeles e Miami, no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual, revelaram dois agentes policiais à Associated Press.