Sean "Diddy" Combs, o magnata do rap cuja carreira resvalou após uma série de acusações de tráfico sexual e processos por agressão, foi preso em Manhattan na noite de segunda-feira, 16 de setembro.

Numa declaração à France-Presse, o seu advogado, Marc Agnifilo, afirmou que Combs se mudou "voluntariamente" para Nova Iorque em antecipação às acusações, cujos detalhes ainda não foram revelados pelos procuradores. O New York Times relatou que a prisão ocorreu após ser acusado num tribunal federal de Nova Iorque.

“Estamos desapontados com a decisão de avançar com o que acreditamos ser um processo injusto (...) por parte do Ministério Público dos EUA", disse o advogado de Combs, Marc Agnifilo, num comunicado.

O artista de 55 anos “é uma pessoa imperfeita, mas não é um criminoso”, disse o advogado.

Em março, duas propriedades de 'Diddy' foram alvo de buscas em Los Angeles e Miami, no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual, revelaram dois agentes policiais à agência de notícias Associated Press.

As buscas foram realizadas por agentes federais do gabinete de Investigações e Segurança Interna como parte de uma investigação das autoridades federais de Nova Iorque.

Em comunicado, o gabinete de Investigações e Segurança Interna (HSI, na sigla em inglês) disse apenas que “executou ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em curso, com o apoio do HSI Los Angeles, HSI Miami e outros parceiros locais de aplicação da lei”.

Nos últimos meses, vários processos foram abertos contra o artista por alegadas agressões sexuais.

Em novembro, foi alvo de uma denúncia de violação e violência física durante anos pela cantora de R&B Casandra Venura, cujo nome artístico é Cassie.

De acordo com um documento da justiça federal de Manhattan, Combs "frequentemente deu murros, pontapés e pisões a Ventura com resultados de hematomas, lábios rebentados, olhos roxos e sangramento".

A denúncia alegou que 'Diddy' sujeitou a cantora a espancamentos selvagens, a encheu de drogas e a forçou a fazer sexo com outros homens enquanto ele se masturbava e os filmava.

O documento acusou ainda Combs de forçar a entrada na casa de Ventura e a ter violado, quando o relacionamento estava a terminar, em 2018.

'Diddy' reagiu às acusações, em comunicado, garantindo que não fez “nenhuma das coisas horríveis que estão a ser alegadas”.

Anteriormente conhecido como Puff Daddy, Combs é um dos produtores e artistas de hip-hop mais influentes das últimas três décadas e construiu um dos maiores impérios ligado a este género musical com diversas entidades ligadas ao seu nome.

É fundador da Bad Boy Records e vencedor de três Grammy, tendo trabalhado com diversos outros artistas de renome, tais como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112.