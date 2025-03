Colonos israelitas agrediram hoje Hamdan Ballal, um dos correalizadores palestinianos do filme vencedor de um Óscar “No Other Land”, na Cisjordânia ocupada, e este foi depois detido por militares israelitas, avançaram ativistas no local.

Da esquerda para a direita: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, os realizadores de "No Other Land", na cerimónia dos Óscares Lusa