O realizador palestiniano vencedor do Óscar Hamdan Ballal foi libertado pelas autoridades israelitas esta terça-feira, após ter espancado no dia anterior por colonos judeus na Cisjordânia e a seguir detido por militares.

"Hamdan Ballal está livre e prestes a ir para a casa com a sua família", escreveu nas redes sociais o jornalista israelita Yuval Abraham, outro dos correalizadores do recente vencedor do Óscar de Melhor Documentário "No Other Land".

As versões sobre o que aconteceu são contraditórias.

Na segunda-feira, dezenas de colonos atacaram a aldeia palestiniana de Susiya, perto de Hebrom, destruindo bens, segundo o grupo de ativistas Center for Jewish Nonviolence.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) alegam que Hamdan Ballal, com outros palestinianos, iniciou o ataque, ferindo um colono local, o que Yuval Abraham desmente. Avraham diz que isso é mentira.

No ataque, os colonos terão deixado Hamdan Ballal a sangrar da cabeça e com ferimentos ainda na barriga. Enquanto estava a ser tratado numa ambulância, imagens mostram a sua detenção com um segundo palestiniano por soldados, que o acusaram de ter atirado pedras contra os colonos (o Exército israelita negou os relatos de que foi retirado à força).

O paradeiro desconhecido estava a gerar grande preocupação e provocou protestos da comunidade cinematográfica internacional.

Na terça-feira de manhã, a sua advogada afirmou ter conseguido entrar em contacto e que o realizador lhe relatou ter passado a noite com uma venda nos olhos e a ser agredido numa base do Exército e posteriormente levado para uma esquadra de Israel.

Em declarações à agência Reuters, o presidente da câmara de Susiya disse que Hamdan Ballal estava a participar num encontro pelo fim do jejum diário do Ramadão quando um grupo de colonos judeus mascarados atacou e tentou roubar ovelhas.

“No Other Land”, disponível na plataforma Filmin, relata a luta dos habitantes de Masafer Yatta para impedir os militares israelitas de demolirem as suas aldeias.

O filme tem dois correalizadores palestinianos, Ballal e Basel Adra, ambos residentes em Masafar Yatta, e dois realizadores israelitas, Yuval Abraham e Rachel Szor.