Foi revelada a causa da morte de Charlbi Dean, a atriz de 32 anos de "Triângulo da Tristeza".

Considerada uma promessa no cinema após o filme vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano, a modelo e atriz sul-africana morreu no final de agosto num hospital em Nova Iorque, vítima de "doença súbita e inesperada".

Segundo um porta-voz das autoridades médicas forenses da cidade, citada pela revista People, a causa da morte foi uma sépsis bacteriana.

A sépsis "foi uma complicação da asplenia" [ausência de baço] devido a um "trauma contundente remoto no seu torso".

A operação em causa ocorreu mais de dez anos antes da morte: o irmão da atriz revelou à revista Rolling Stone que a atriz teve um acidente de automóvel muito grave em 2009, sofrendo de pneumotórax e várias costelas partidas, tendo sido necessário remover o baço.

Segundo os especialistas, a asplenia aumenta o risco de desenvolver infeções bacterianas graves. A atriz terá sucumbido a uma bactéria conhecida como Capnocytophaga, uma infeção rara que pode surgir na boca de humanos e também aparece na de cães e gatos.

Não se sabe se a contaminação terá sido provocada por um animal já que a médica legista ainda não divulgou o relatório completo da autópsia.

Charlbi Dean e Harris Dickinson em "Triangle Of Sadness"

Em "Triângulo da Tristeza", uma comédia de denúncia e da sátira mais feroz do realizador sueco por Ruben Östlund que ganhou recentemente os principais prémios da Academia de Cinema Europeu, Charlbi Dean e Harris Dickinson interpretavam dois modelos a lidar com as realidades e limites da sua relação durante um cruzeiro de luxo, cruzando-se com os mais bizarros passageiros e caóticos acontecimentos, que culminam num acidente que deixa os sobreviventes presos numa ilha deserta.

Antes de este filme, a atriz era mais conhecida pelo papel de Syonide durante nove episódios em 2018 da série "Black Lightning" ("Raio Negro" em Portugal).

Charlbi Dean nasceu em 5 de fevereiro de 1990, na Cidade do Cabo, África do Sul, e começou a trabalhar como modelo aos 6 anos, antes de iniciar a carreira no cinema aos 20 anos como um papel secundário nas duas populares comédias "Spud" (2010 e 2013), produzidas na África do Sul e com John Cleese. No cinema, destaca-se ainda o papel principal no filme de terror "Don't Sleep" (2017).

Quatro meses antes de morrer, ficara noiva do seu namorado de quatro anos, revelando nas redes sociais que isso aconteceu no mesmo local da rua de Manhattan onde deram o primeiro beijo.