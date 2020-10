Como já é tradição, a revista Forbes revelou a lista anual das empresárias mais ricas dos Estados Unidos e onde se incluem várias artistas. No mundo da música, Rihanna lidera o ranking com uma fortuna avaliada em 511 milhões de euros.

Os investimentos da cantora em marcas próprias de moda e beleza - Fenty Beauty e Savage x Fent -são as principais fontes de riqueza de Rihanna, que ocupa o 33.º lugar no top geral da revista.

Já Madonna ocupa o segundo lugar do ranking musical, com um património avaliado em 550 milhões de dólares. Seguem-se Céline Dion, Beyoncé e Barbra Streisand. Já Taylor Swift, com 365 milhões de dólares, ocupa o sexto lugar.

Veja a lista:

1. Rihanna (600 milhões de dólares)

2. Madonna (550 milhões de dólares)

3. Céline Dion (455 milhões de dólares)

4. Beyoncé (420 milhões de dólares)

5. Barbra Streisand (400 milhões de dólares)

6. Taylor Swift (365 milhões de dólares)

7. Lady Gaga (150 milhões de dólares)

8. Jennifer Lopez (150 milhões de dólares)