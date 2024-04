George Lucas lidera a lista anual das celebridades multimilionárias divulgada esta terça-feira pela Forbes.

O aclamado realizador de 79 anos e criador da saga "Star Wars" lidera a lista de apenas 14 celebridades verdadeiramente ricas e famosas da revista, com uma fortuna estimada em 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 5,11 mil milhões de euros, à cotação do dia), com muito do valor a vir da venda da sua produtora LucasFilm em 2012 à Disney, tanto em dinheiro como em ações da empresa.

Em segundo lugar, está um amigo próximo e colega, Steven Spielberg, com 4,8 mil milhões de dólares ('só' 4,46 mil milhões de euros).

Não surpreende que o cineasta, agora com 77 anos, se tenha gabado à Forbes em 1994 de ser um 'jogador' que não recebia salário há quase uma década: muita da fortuna resulta da negociação de contratos vantajosos assente em percentagens de receitas de bilheteira dos seus sucessos e dos parques de atrações inspirados pelos filmes.

Nas posições seguintes surgem a lenda do basquetebol Michael Jordan (3,2 mil milhões de dólares), a empresária da indústria do entretenimento e antiga rainha dos 'talk shows' Oprah Winfrey (2,8 mil milhões) e o 'rapper' Jay-Z (2,5 mil milhões).

Em sexto lugar, mas já mais com um valor mais distante surge a empresária Kim Kardashian (1,7 mil milhões) e a seguir Peter Jackson (1,5 mil milhões): o cineasta da saga "O Senhor dos Anéis" é a primeira das duas únicas celebridades da lista de 14 que não são americanas.

As posições seguintes são ocupadas pelo cineasta e magnata Tyler Perry, a cantora dos Barbados Rihanna (ambos com 1,4 mil milhões) e o golfista profissional Tiger Woods (1,3).

Os atletas de basquetebol LeBron James e Magic Johnson, e Dick Wolf, o produtor das sagas televisivas "Lei & Ordem", "Chicago" e "FBI", surgem todos com 1,2 mil milhões.

Com 'apenas' 1,1 mil milhões, a cantora Taylor Swift é a última da lista e a sua mais recente entrada: a Forbes destaca 'que fechou um dos anos de maior influência cultural que um músico já teve ao tornar-se multimilionária em outubro'.

Com 34 anos, também é a mais nova e a revista nota que 'os rendimentos estimados em 190 milhões de dólares após impostos da sua histórica Eras Tour ajudaram a impulsionar a música country e pop para o clube", sendo a primeira pessoa a consegui-lo apenas com base no seu trabalho artístico: escrever canções e os espetáculos.