Rita Ora, Olly Alexander, músico dos Years & Years, a brasileira Manu Gavassi, a modelo Winnie Harlow, Ryan Tedder (OneRepublic), o DJ Joel Corry e o atleta Drew McIntyre vão subir ao palco dos MTV Europe Music Awards para entregar alguns dos principais prémios da noite.

A 28.ª edição dos MTV EMAs 2021 vai decorrer no dia 14 de novembro, contando com uma transmissão global em mais de 180 países e regiões a partir da Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

Ed Sheeran, Imagine Dragons & J.I.D, Yungblud, Girl in Red, Griff, Maluma, Måneskin e Kim Petras são alguns dos artistas que vão atuar nos MTV EMAs. A gala será apresentada pela rapper Saweetie.

O SAPO Mag vai viajar até Budapeste, na Hungria, para a acompanhar a edição de 2021 dos MTV Europe Music Awards. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para domingo, dia 14 de novembro, mas estão agendados eventos para todo o fim de semana, destacando-se o concerto dos OneRepublic no coração da cidade.

Na gala, que será transmitida pela MTV Portugal, o SAPO Mag será o único meio português a marcar presença. Poderá acompanhar todos os preparativos, a red carpet e a cerimónia aqui no SAPO Mag e no Instagram do SAPO.

A cerimónia poderá ser vista na MTV Portugal, a partir das 20h00.

Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs

Justin Bieber segue à frente na corrida para os MTV EMAs 2021, com oito nomeações, anunciou a MTV esta semana. O canadiano foi indicado para Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Vídeo ("Peaches"), Best Collaboration ao lado de The Kid LAROI, Melhores Fãs e Melhor Canção – duas vezes, por "Peaches", com Daniel Caesar e Giveon, e "STAY", com The Kid LAROI.

Doja Cat e Lil Nas X surgem em segundo lugar, com seis nomeações cada - e ambos para Melhor Canção, Melhor Vídeo e Melhor Colaboração. Ed Sheeran e os estreantes nos EMAs Olivia Rodrigo e The Kid LAROI seguem-nos de perto com cinco indicações cada, contando com Melhor Pop e Melhor Canção para Sheeran e Rodrigo.

Para Best Portuguese Act - categoria que distingue os artistas de cada país que mais se destacaram no panorama musical e de entretenimento ao longo do último ano - estão nomeados Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, NENNY, Plutónio e Wet Bed Gang. O vencedor será escolhido pelos fãs.