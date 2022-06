Do programa do festival, que decorre de quinta-feira a domingo, figuram concertos de Marta Ren, Funk You Brass Band, Fogo Fogo, Lavoisier, Rita Red Shoes, Sal, Castello Branco, Expresso Transatlântico e Criatura.

As noites de quinta-feira a sábado terminam com os DJ sets de Samuel Úria e Bunny O’Williams, Brandos Costumes e Jero.

Nos concertos dos becos, que decorrem ao longo das tardes, atuam Equinócio (em concerto de estreia), Aníbal Zola, Bia Maria, Galo Cant’Às Duas, Moses Christopher e Jorge da Rocha.

A rádio do festival abre com uma emissão especial das Manhãs da 3, programa da Antena 3, e terá emissão contínua ao longo dos quatro dias do festival, com direito a programação própria.

Há concertos de LaBaq, Samuel Martins Coelho, Éme e Moxila, Chica e Rossana.

Nas conversas e outros programas, é destacado pela organização o regresso de Bingo, um podcast da Antena 3 com João Moreira e Pedro Santo, guionistas do Bruno Aleixo, ao vivo com o convidado Samuel Úria, e ainda a apresentação do livro de noiserv.

“Vem pelo jardim” é um projeto orientado pelo fotógrafo Renato Cruz Santos, que visitou 11 pátios e jardins do centro histórico, com percursos diários pelas casas de participantes, uma exposição e um livro.

A instalação performativa “Sofá em Mi Maior”, da Amarelo Silvestre com a artista Lígia Soares, vai colocar seis sofás nos becos ilhavenses, sendo ainda de assinalar o concerto especial “Heróis do Mar”, que interpreta, ao vivo, o filme de Fernando Garcia.

Durante todo o festival, o Jardim Henriqueta Maia, onde acontecem os concertos da noite, terá atividades para as famílias.

Toda a programação é gratuita.