Na terceira edição, o festival promovido pela editora Cuca Monga volta a ser “uma celebração da música portuguesa e da amizade entre artistas e profissionais da área, feita por músicos experientes que sabem o que é preciso para montar um bom espetáculo”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Após um interregno, no ano passado, o Festival Cuca Monga regressa em 26 e 27 de setembro com um cartaz que “conta tanto com nomes da ‘casa’ como de fora do universo sonoro da Cuca Monga”.

Conjunto Cuca Monga, B Fachada, MÁQUINA., Expresso Transatlântico, Emmy Curl, Bia Maria, Jasmim, F.C. Éme e Moxila, Gorjão, Chica, Silvino Branca e Yeri & Yeni são os primeiros artistas e bandas confirmados.

Depois de uma primeira edição na Vila Afifense, em Alvalade, e de uma segunda em vários espaços daquele bairro lisboeta, onde a Cuca Monga está sediada, o festival instala-se nos Jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, “um recinto fechado, com dois palcos, várias bancas de comes&bebes, merchandise e, claro, contará com música a partir da tarde até madrugada fora”.

Os bilhetes para o Festival Cuca Monga já estão à venda. Os bilhetes diários custam 30 euros e os passes de dois dias 50 euros.

A Cuca Monga, que além de editora de música é uma associação, coletivo e produtora artística, foi fundada em 2014 pelos então cinco elementos dos Capitão Fausto (Tomás Wallenstein, Manuel Palha, Domingos Coimbra, Salvador Seabra e Francisco Ferreira, que entretanto deixou a banda), mais Diogo Rodrigues, Joaquim Quadros, Vicente Futscher e António Branco.

A Cuca Monga atualmente trabalha com mais de 20 artistas, incluindo Beatriz Pessoa, Catarina Branco, Luís Severo, Rapaz Ego, Salto e Zarco, e conta com centenas de obras editadas.