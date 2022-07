Armie Hammer tem pelo menos um aliado em Hollywood: Robert Downey Jr.

A antiga estrela da Marvel tem estado a apoiar discretamente a sua recuperação, revelou uma fonte próxima de Hammer à revista Vanity Fair.

Downey Jr. terá pago o tratamento de Hammer de quase seis meses até dezembro de 2021 num centro de reabilitação na Flórida e apoia-o financeiramente até que consiga recuperar a estabilidade.

Além disso, está agora hospedado numa casa de Downey Jr. em Los Angeles e a participar em reuniões dos Alcoólicos Anónimos após ter saído das Ilhas Caimão com Elizabeth Chambers, a esposa de quem está separado, e os dois filhos, por causa do assédio da imprensa na sequência das notícias sobre estar a trabalhar como vendedor de férias ("timesharing") num hotel.

Andrew Brettler, advogado de Hammer, disse à Vanity Fair que "não posso confirmar ou desmentir a notícia porque o Armie não a abordou. Apenas acho que é me***** que, se ele está a vender férias, a comunicação social o esteja a envergonhar por ter um 'emprego normal'".

Segundo a notícia da revista, Robert Downey Jr. está a assumir o mesmo papel que Mel Gibson teve na sua própria recuperação, depois de vários problemas com o consumo de drogas, com passagens por centros de reabilitação e recaídas entre 1996 e 2001, antes de começar a reabilitação que teve, como momento de viragem profissional, ser escolhido para ser o Homem de Ferro.

Revelado pelo filme "A Rede Social" (2010), Hammer viu a carreira disparar com "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), mas foi despedido pela agência de talentos que o representava e perdeu todos os projetos com os estúdios de Hollywood após uma conta anónima nas redes sociais ter revelado em janeiro de 2021 mensagens privadas alegadamente com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais com antigas namoradas, a que se seguiram algumas semanas mais tarde acusações de abusos sexuais, emocionais e mentais.

O ator desmentiu as acusações, dizendo que todas as relações foram completamente consensuais e o 'site' TMZ disse que a polícia tinha concluído a sua investigação sobre as denúncias e era improvável que viesse a ser acusado de qualquer crime.

Em maio deste ano, o seu advogado disse à Variety que "nunca houve uma ação judicial [...] nunca se transformou em litígio ou numa acusação criminal contra ninguém. Isso foi um equívoco".

Apesar de ser o bisneto de Armand Hammer, um poderoso magnata do petróleo e das artes que faleceu em 1990 e deixou uma fortuna estimada pela revista Forbes em 180 milhões de dólares, as disputas pela herança continuam três décadas mais tarde e o ator não é apoiado pela família.

Muitas pessoas que falaram com a Vanity Fair aludiram a traumas não resolvidos no seu passado, incluindo problemas contínuos de abuso de substâncias.

"Toda a gente olha para o Armie a pensar que ele teve algum tipo de vida privilegiada – e isso deve significar que não houve problemas na sua juventude e tudo estava perfeito. Mas não é necessariamente assim que as coisas acontecem. Só porque ele foi criado num meio onde os recursos financeiros são abundantes não significa que não existam problemas na vida", partilhou um amigo próximo.