As portas da ‘cidade do rock’, no Parque da Bela Vista, abrem às 12:00 e a organização apela ao público que chegue cedo, para “aproveitar ao máximo as 14 horas de programação”, até às 02:00 de segunda-feira.

Hoje, no Palco Mundo, o maior dos vários palcos do festival, atuam, além de Post Malone e Anitta, Jason Derulo e HMB.

Para os restantes palcos, estão marcadas as atuações de artistas e bandas Mundo Segundo & Sam The Kid, Piruka com Jimmy P e Gama, Johnny Hooker, Titica, Grognation, Kappa Jota e G Fema.

O último dia de Rock in Rio Lisboa fica também marcado pela greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, que levaram a organização do festival a criar, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, “mais parques de estacionamento com ‘shuttle’ direto para a ‘cidade do rock’".

A organização disponibilizou uma série de informação no 'site' do festival, em https://comochegar.rockinriolisboa.pt/servico-especial-25-26-junho/, sobre como chegar ao recinto, recorrendo ao uso de transportes públicos ou transporte privado.

Além disso, deixa também lembretes em relação ao que se deve levar - protetor solar, calçado confortável, roupa fresca de dia e um agasalho para a noite -, e a alguns comportamentos a adotar na ‘cidade do rock’ – ingerir alimentos e água ao longo do dia -, dos quais o público pode estar esquecido.

Numa edição em que a inclusão também é palavra de ordem, há “mais espaços exclusivos a pessoas com mobilidade reduzida” e “língua gestual nos palcos e um mapa tátil”, a pensar em quem não vê e em quem não ouve.

Na edição do Rock in Rio Lisboa, que hoje termina, voltaram à ‘cidade do rock’, entre outras diversões, a roda gigante, o slide e as ‘pool parties’ (festas na piscina).