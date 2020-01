O Rock in Rio foi nomeado para o prémio de Melhor Festival do Mundo nos NME Awards, um dos prémios mais antigos e relevantes da indústria da música, atribuído pela revista britânica New Musical Express (NME).

Além do Rock in Rio, estão nomeados nesta categoria outros festivais internacionais como o Coachella, All Points East, Fuji Rock, Glastonbury, Mad Cool, Parklife, Reading & Leeds, Sziget e o Wireless.

"Quando se fala de mega espetáculos internacionais, existem poucos nomes maiores que o Rock in Rio", frisou a revista NME no final da edição de 2019 do Rock in Rio Brasil. "Resumindo o Rock in Rio em uma palavra, teria que ser esta: grande. Ou talvez até esta: GRANDE", acrescentou a publicação.

O festival, que comemora este ano o seu 35º aniversário, nasceu no Brasil em 1985 somando, já, 20 edições, 119 dias e mais de 2000 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 10,2 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock em Portugal, no Brasil, em Espanha e nos Estados Unidos.

Além da categoria Melhor Festival do Mundo, serão também atribuídos outros prémios, na cerimónia que se realiza a 12 de fevereiro, nomeadamente o galardão de melhor álbum e de melhor canção do mundo.

Conheça aqui os nomeados.

Os prémios da New Musical Express realizam-se desde 1953 e, este ano, constituem um "evento especial por várias razões, marcando o final de uma década brilhante para a música e o começo de uma nova cheia de possibilidades".

O Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa.