Os nomeados competem em 24 categorias, às quais se juntam dois prémios Excelência, um para uma entidade e outro para uma personalidade.

De acordo com informação disponível no site oficial dos prémios, na categoria de Melhor Grande Festival competem os portugueses Bruch Electronik Lisboa X Neopop presents Charlotte de Witte, Festival F (Faro), Festival Músicas do Mundo (Sines), MEO Kalorama (Lisboa), North Festival (Porto) e Rock in Rio Lisboa.

Além destes, entre as dezenas de festivais portugueses nomeados, alguns em mais do que uma categoria, estão também: CoolJazz (Cascais), Bons Sons (Tomar), Lisb-On (Lisboa), Às Vezes o Amor (que decorre em várias localidades), Festival Internacional de Música de Marvão, Neopop (Viana do Castelo), Tremor (Ponta Delgada), Sons no Montijo, MED (Loulé), Expofacic (Cantanhede), Summer Opening (Funchal), Rock na Vila (Vila de Rei), Iminente (Lisboa), Matosinhos em Jazz ou N2 (Chaves).

Em algumas categorias os vencedores são escolhidos por um júri e, noutras, pelo público, como acontece em Melhor Grande Festival, Melhor Festival de Médio Formato, Melhor Festival de Pequeno Formato, Melhor Novo Festival e Melhor Festival ‘Indoor’ (em recinto coberto).

O público pode votar online, até 17 de janeiro.

Os dez finalistas em cada categoria são anunciados em 29 de janeiro e a cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 15 de março em Almancil, no concelho de Loulé.