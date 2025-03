De acordo com a Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música, a edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa venceu os prémios de melhor festival de grandes dimensões e de melhor estratégia de comunicação e ‘marketing’.

Este festival foi ainda reconhecido com os prémios de melhores atuações portuguesa e estrangeira, com os concertos dos Xutos & Pontapés, acompanhados da Orquestra Filarmónica Portuguesa, e com a ‘rapper’ norte-americana Doja Cat.

Em cada uma das 24 categorias dos prémios foram distinguidos um festival português e um espanhol.

Dos festivais portugueses premiados, destaque ainda para o Bons Sons, na aldeia de Cem Soldos (no concelho de Tomar, distrito de Santarém), que recebeu o prémio de melhor festival de média dimensão, e o Tremor, em São Miguel, nos Açores, reconhecido como o melhor de pequena dimensão.

Este festival nos Açores recebeu ainda o prémio de melhor promoção turística.

O Festival Músicas do Mundo de Sines recebeu o prémio de melhor programa cultural e o Bloom Festival, que aconteceu pela primeira vez em julho de 2024 nos jardins do Museu Soares dos Reis, no Porto, obteve o prémio “Novo Festival”.

Os Iberian Festival Awards cumpriram a nona edição e a sua entrega antecede a realização do encontro Talkfest – Music Fest Summit, previsto para o dia 21 em Lisboa, para debater, entre profissionais, o panorama dos festivais de música.

De acordo com a organização, estarão presentes mais de cem convidados, entre “promotores, artistas, agentes, prestadores de serviços, patrocinadores, entidades governamentais, investigadores, parceiros mediáticos e estudantes”.