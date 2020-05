Para o responsável da empresa promotora do festival Wilf Gregory, citado no comunicado, esta “foi uma decisão difícil, mas necessária para a salvaguarda da saúde de todos os envolvidos”, considerando que quando iniciaram o trabalho, neste festival, ”ninguém poderia prever esta pandemia e as consequências que ela trouxe para a indústria”.

Congratulando-se com a garantia de um adiantamento no mesmo local, os promotores reforçam que, “com o mesmo alinhamento”, o Rolling Loud em 2021 “será uma experiência única”.

Para o próximo ano mantêm-se, como cabeças de cartaz, os anunciados “A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa e Chief Keef, complementados por Lil Uzi Vert, Tyga, DaBaby, Gucci Mane, Meek Mill, Rae Sremmurd, Saint Jhn, Sheck Wes e Pop Smoke", num alinhamento que conta com quase 70 nomes.

A organização cita, no comunicado hoje divulgado, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, “solidária com a decisão de adiamento deste grande evento”, e no qual garante partilhar com a organização “a exigência não só na qualidade dos eventos”, proporcionados aos visitantes do concelho, “como também na [sua] segurança”.

Igualmente citado, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, saúda “a decisão tomada pela organização do festival”, reforçando que “Portugal tem justamente granjeado o reconhecimento internacional pela capacidade na prevenção e controle da pandemia”, considerando esta medida como mais um “contributo dado para reforçar a segurança do destino e a confiança dos turistas”.

Os promotores do evento terminam o comunicado referindo que irão “aguardar pela legislação que vier a ser aprovada”, garantindo que cumprirão “escrupulosamente a lei portuguesa e todos os direitos dos consumidores”.